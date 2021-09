De Jong dankt Koeman voor transfer naar Barça: 'Hij kent mijn kwaliteiten'

"Ik heb altijd een hele goede band gehad met Ronald Koeman. Voor mij is het dan ook heel bijzonder om in Barcelona weer met hem te gaan werken", zegt Luuk de Jong over zijn opvallende transfer naar de Catalanen.

Zijn overgang van Sevilla naar Barcelona, huur voor een seizoen met optie tot koop, was het slotstuk van een hectische Deadline Day.

De Jong weet maar al te goed dat de aanwezigheid van Koeman doorslaggevend is geweest voor zijn komst. Beiden werkten in het verleden al eens samen.

Ander soort type spits

"Hij kwam met het verhaal dat hij nog op zoek was naar een ander soort type spits en ik paste in dat plaatje. Mensen kennen mijn kwaliteiten, ook Koeman. Hopelijk leidt het tot een vruchtbare samenwerking."

Niet alleen Koeman is een oude bekende voor de 31-jarige aanvaller. Bij PSV joeg De Jong met Memphis Depay verdedigers van de tegenpartij schrik aan.

"We spelen altijd goed samen. Dat hebben we vaak laten zien, ook bij het Nederlands elftal. Het zou mooi zijn als het er nu ook uit gaat komen bij Barcelona."