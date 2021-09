Eiwit uit plant? Het kan en moet, maar we willen het nog niet

Maar terwijl ondernemers, deskundigen en wetenschappers klaar zijn om de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten te maken, wil het in de politiek nog niet vlotten. Nieuwsuur dook in de plantaardige eiwit-mogelijkheden (van insecten tot groenteschillen) en ontdekte dat er al heel wat kan.

Halen we straks onze eiwitten uit knoflookresten, schimmels en insecten? Als het aan ondernemers en deskundigen ligt wel. Want plantaardige eiwitten zijn een stuk duurzamer en beter voor het klimaat dan de dierlijke eiwitten uit vlees, vis en zuivel die we nu voornamelijk eten.

Eerst even de politiek. Want ondanks dat de eiwittransitie al sinds 2009 onderdeel van het kabinetsbeleid is, zijn er nog steeds geen concrete plannen. 'Meer lokale, duurzame en alternatieve eiwitten kweken', schrijft het ministerie van Landbouw eind vorig jaar op als doelstelling in de 'Nationale Eiwitstrategie'. Maar nu "is het nog wachten op een nieuw kabinet", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Tot frustratie van Frank Wassenberg, kamerlid voor Partij voor de Dieren. "Dan ga je een strategie opstellen, dan ligt de bal voor open doel: en dan schiet je wéér naast. Maak de plannen concreet en stel doelen. Alleen op die manier kunnen we de deze ambities waarmaken."

Uienschillen en insecten

Terwijl de politiek nog geen concrete plannen maakt, zoeken ondernemers wél al naar mogelijkheden om op een ándere manier aan eiwitten te komen.

Biochemicus Hans Derksen bijvoorbeeld, denkt dat er nog veel uit zogenoemde reststromen te halen valt. Knoflookresten, citrusschillen en witte kool: ze barsten volgens Derksen van de eiwitten. Daarom brengen een aantal telers elke week een lading met deze voedselresten naar zijn terrein; Derksen gooit alles in een machine en zet de resten om in een eiwitrijk poeder. Dat poeder kan weer worden gebruikt in allerlei producten. "Veel eenvoudiger wordt het niet. Bovendien is het heel duurzaam want je voorkomt dat eten onnodig wordt weggegooid."

"Dit is een van de belangrijkste manieren om aan genoeg eiwit te komen", zegt Stacy Pyett van de Wageningen University & Research (WUR). Ze doet veel onderzoek naar duurzamere eiwitten. "Als we de reststromen goed benutten, dan hebben we niet eens andere eiwitbronnen nodig."

Ook insecten zijn volgens Pyett een interessante eiwitbron. Ondernemer Michiel Moret is het met haar eens en ontwikkelt een 'kweekcontainer'. Een machine waardoor volgens hem iedereen, heel eenvoudig meelwormen kan kweken.

Varkensboer Willy van den Elzen heeft interesse in de container. Terwijl Moret nog volop bezig is met het bouwen van de container, laat hij alvast zien hoe-ie moet gaan werken: