De weg wijzen, veiligheid garanderen en genieten: Zandvoort leunt op vrijwilligers

Daar, vlak naast het circuit, werkt Frans Agterberg. Hij is een van de bijna 450 marshals bij de Grand Prix van Nederland. In een oranje jas, met een fluitje om de nek en oorbeschermers op, houdt hij een oogje in het zeil rond de ingang van de pitstraat.

Van het treinstation tot in alle hoeken en gaten van Circuit Zandvoort lopen talloze liefhebbers die de terugkeer van de Formule 1 in Nederland begeleiden. Onmisbaar zijn ze, gestoken in een blauwe polo of een oranje jas.

Twintig Formule 1-coureurs op het circuit, zeventigduizend toeschouwers (zittend, als het even kan) op de tribunes. Zij eisen in Zandvoort de meeste aandacht op. Maar cruciaal voor een succesvol raceweekeinde zijn ook de mensen op wie de camera's niet zijn gericht.

"Alles veilig en volgens de regels houden", omschrijft hij zijn functie. "Via portofoons staan we in contact met Race Control", de cockpit in het pitgebouw waar het hele circuit in de gaten wordt gehouden. "Als er hier een ongeluk gebeurt en ik krijg toestemming het circuit op te gaan, doen we dat."

Agterberg is sinds drie jaar op Zandvoort actief als marshal. "Via een collega kwam ik er meer over te weten op een fandag. Het is nu echt een hobby geworden."

Elke klasse zijn eigen regelement

Voor zijn neus razen de coureurs de pitstraat in, veel dichter bij de coureurs komen kan bijna niet. Voor die luxe-positie wordt, ook al is het vrijwilligerswerk, betrokkenheid gevraagd.

"Je moet hier wel minimaal tien dagen per jaar bij een evenement zijn om bij te blijven. Alle klasses hebben verschillende reglementen. Mogen de auto's wel of niet tanken, bijvoorbeeld. Dat moet je blijven bijhouden."