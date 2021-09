Vergeer is trots op paralympiërs: 'Gepresteerd in sterk bezette velden'

De Paralympische Spelen in Tokio zitten er bijna op. Zondagmiddag is de slotceremonie. Chef de mission Esther Vergeer kijkt terug op een succesvolle editie.

Nederland haalde 25 gouden medailles binnen. De laatste keer dat er beter gescoord werd, was in 1988. "Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel trots ben", glundert Vergeer. "Niet alleen met de medailles, maar ook met de kwaliteit die is geleverd."

In tegenstelling tot voorgaande Spelen reisde Nederland met een kleinere ploeg af. Dat had mede te maken met verscherpte eisen voor plaatsing. "Als we naar de Paralympische Spelen gaan, dan willen we voor het hoogst haalbare. De internationale eisen zijn lang niet altijd hoog genoeg en dan draait het meer om deelname. Daar zijn wij niet van", aldus Vergeer.

Concurrentie

Zwemmen was het succesvolste onderdeel met zeventien medailles. Vergeer: "We proberen de sterk bezette velden op te zoeken. Sport draait om concurreren en competitie opzoeken. Dat kan in zulke velden en dan betekent zo'n medaille ook veel."

Zwemmer Rogier Dorsman behaalde drie keer goud en is mede daardoor uitgekozen om de Nederlandse vlag te dragen tijdens de sluitingsceremonie.