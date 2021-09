Wekdienst Tokio: op de valreep nog eremetaal, einde in zicht voor Tokio

Op de slotdag van de Spelen heeft Nikita den Boer een bronzen medaille veroverd op de marathon (T54). De 30-jarige wheeler snelde in een nieuwe Nederlands record (en persoonlijk record) van 1.38,16 over de finish. Op slechts vijf seconden van de Australische Madison de Rozario die het goud pakte.

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd begint de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen 2020 in Tokio. De hele ceremonie is live te volgen via NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app via de livestream.

Vanavond is er om 18.10 uur op NPO 1 nog een terugblik op de Spelen. Herman van der Zandt blikt samen met Jiske Griffioen, Marc van de Kuilen en Simon Boer terug op de Nederlandse prestaties in Tokio.