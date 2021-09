Kamerleden moeten nog even zoeken (en wennen) in nieuw onderkomen

Nieuwe Tweede Kamer - ANP

Bij de liften zitten gidsen, floorwalkers genoemd, er zijn folders met de veelzeggende titel 'Route B67' en op de muren hangt wegbewijzering. In de nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer is alles in het werk gezet om te voorkomen dat ook maar iemand de weg kwijtraakt. De Tweede Kamer is in de zomer verhuisd naar een voormalig ministerie bij het Haagse Centraal Station, omdat het historische Binnenhof gerenoveerd moet worden. En het nieuwe Kamergebouw is met recht een labyrint te noemen. De oriëntatie is wel een ding, erkent ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor de officiële opening aanstaande dinsdag. "Het is een gebouw dat je echt moet leren kennen." Zo ziet het eruit in B67, het nieuwe Kamergebouw naast Den Haag Centraal:

Het gevoel permanent de weg kwijt te zijn, komt mede door het werk van de architect die het gebouw begin jaren 80 ontwierp. Die hield niet van rechte hoeken, tekende zoveel mogelijk wijdlopende hoeken van 120 graden - en daar raken mensen nu eenmaal van in de war.

Apenrots Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67 is ontworpen door architect Dick Apon, die ook de Pier van Scheveningen ontwierp. Het werd in 1985 geopend. Het gebouw van grijs beton en baksteen heeft 13 verdiepingen en heeft vier langwerpige armvormige delen. De architect wilde geen hoog kantoorgebouw voor de BZ-ambtenaren ontwerpen, maar een 'mensgericht' gebouw tot stand brengen met veel licht en ruimte. In de volksmond wordt het gebouw de 'Apenrots' genoemd, vernoemd naar architect Apon. Vanuit de lucht moet het gebouw ook Nederland voorstellen.

Kort voor de opening wordt in B67 nog hard gewerkt om alles in orde te brengen voor het Kamerwerk. Er was weinig tijd voor de verhuizing en Bergkamp is trots dat de "mega-operatie" is gelukt. Er zijn nog kinderziekten en er wordt nog geoefend in de plenaire zaal om zeker te zijn dat dinsdag het eerste Vragenuurtje door kan gaan.

De entree van het gebouw dat als bijnaam Apenrots heeft - ANP

In het gebouw lopen Kamerleden, medewerkers en journalisten nog wat beduusd rond. D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt zijn nieuwe onderkomen met een lichte kamer, een verstelbaar bureau en een werkende computer "behoorlijk meevallen". Zijn partijgenoot Raoul Boucke noemt het gebouw "fris" en is blij dat hij nu geen last meer heeft van rondrennende muizen. Kamerlid Liane den Haan heeft veel gehad aan de floorwalkers, maar moet erg wennen, zegt ze. "Al dat grijs en beton. Het is wel koud en ongezellig. Het lijkt wel een ziekenhuis."

Quote Op het Binnenhof stonden de voetstappen van koningen en graven. Dit is een kantoorgebouw waar nog geen parlementaire geschiedenis is geschreven. Kamervoorzitter Vera Bergkamp