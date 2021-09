Spaanse politie treft Nederlandse bergbeklimmer (46) dood aan in tent

In Spanje is een Nederlandse bergbeklimmer dood aangetroffen. De politie vond de man van 46 in zijn tent op ruim 3000 meter hoogte op de westelijke top van de Picos del Infierno, in de Pyreneeën nabij de Franse grens, zo melden regionale media.

Reddingsdiensten waren gewaarschuwd door een andere bergbeklimmer. Rond 09.30 uur steeg een helikopter op om op onderzoek uit te gaan. Vanwege wolkvorming kon de helikopter alleen landen bij een meer in de buurt. Van daaruit moesten reddingswerkers 50 minuten te voet met een brancard naar de tent toe.

Binnenin troffen ze de overleden Nederlander aan. Omdat er geen sporen van geweld zijn aangetroffen, gaat de politie vooralsnog uit van een natuurlijke dood. Autopsie moet dat nog bevestigen. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar het ziekenhuis in het plaatsje Jaca in de provincie Huesca.