Wereldtitelgevecht ver weg voor Hari; hij wordt in Ahoy knock-out getrapt

Badr Hari heeft opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden, dit keer tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. De 36-jarige kickbokser ging in de tweede ronde van zijn gevecht knock-out.

Hari stapte als de grote favoriet de ring in voor het gevecht tijdens Glory 78 in Ahoy en leek zijn status waar te gaan maken. Hij had zijn Poolse opponent al drie keer naar de grond geslagen, maar Wrzosek krabbelde elke keer weer op.

Net toen Hari zijn tegenstander weer tegen de touwen had gewerkt, haalde Wrzosek opeens uit met een trap. Hari werd vol geraakt op het hoofd, stortte neer en het gevecht was meteen over.

Vijfde verlies op rij voor 'herboren' Hari

Het is de vijfde partij op rij die Hari niet weet te winnen. Zijn laatste overwinning was in 2015. In aanloop naar het gevecht met Wrzosek vertelde Hari dat hij zich door een trainerswissel herboren voelde.

De kans op een nieuw titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven - eind vorig jaar nog het grote doel voor Hari - is door de nederlaag weer een stuk kleiner geworden.

