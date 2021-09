Van Gaal ziet Oranje in alle opzichten groeien: 'Hebben ze helemaal weggespeeld'

Bondscoach Van Gaal tevreden over Oranje: 'Alleen begin was heel slecht' - NOS

Van Gaal maakte zich na het gelijkspel in Noorwegen druk om de vele slordigheden, waardoor een hoop mogelijkheden om kansen te creëren tegen de verdedigende opponent verloren gingen.

"We begonnen enorm slecht. De eerste vijftien minuten leken we wel stress te hebben", merkte Van Gaal, die de wedstrijd kort en bondig kon samenvatten. "We hebben ze helemaal weggespeeld."

Bondscoach Louis van Gaal heeft Nederland in de WK-kwalificatie een volgende test glansrijk zien doorstaan. Want mentaal vergde de achteraf eenvoudig gewonnen interland tegen Montenegro ( 4-0 ) volgens hem toch wel het nodige van zijn spelers.

We moeten elkaar allemaal nog echt goed leren kennen.

"Kan gebeuren", maakte aanvoerder Georginio Wijnaldum daar geen al te groot drama van. "We hebben een ploeg die nog veel moet leren. Het kan nog veel beter."

Maar toch, helemaal vlekkeloos verliep het niet tegen de Montenegrijnen. In een slordige fase na rust kreeg de tegenstander een paar goede kansen, de grootste na een mislukte pass van debutant Tyrell Malacia.

Montenegro stelde zich misschien nog wel defensiever op. "Nu waren we ook zorgvuldiger", concludeerde Van Gaal. "We hadden nog wel meer doelpunten kunnen maken."

En het moet dinsdag ook beter tegen koploper Turkije, benadrukte Van Gaal. Ondanks een groot veldoverwicht kan zo'n plotselinge tegengoal flinke gevolgen hebben. "Dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. En de tegenstander krijgt dan weer hoop."

Hulp van Wijnaldum bij coaching

"We hebben tegen Noorwegen 1-1 gespeeld, dat is achteraf goed gebleken. Maar nu moesten we winnen, ik denk dat dat de nodige druk met zich meebracht", bleef de bondscoach zoeken naar oorzaken voor die wisselvalligheid.

Het stond ook niet zo lekker in het eerste kwartier. Steven Berghuis kon hij zelf wel coachen. Maar om Cody Gakpo op de goede plek te krijgen, schakelde Van Gaal de hulp van Wijnaldum in. De voorbereidingstijd was ook kort, op de eerste twee interlands van zijn derde termijn als bondscoach.

