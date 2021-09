Wereldkampioen Frankrijk laat opnieuw punten liggen in WK-kwalificatie

Frankrijk heeft opnieuw punten laten liggen in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022. De regerend wereldkampioen kwam in Kiev tegen Oekraïne niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Drie dagen eerder eindigde het duel met Bosnië en Herzegovina ook in 1-1, maar de ploeg van Didier Deschamps is in groep D wel nog steeds ongeslagen. Frankrijk staat bovenaan met negen punten uit vijf wedstrijden.

Oekraïne op voorsprong

Frankrijk domineerde in Kiev, maar Paul Pogba kopte recht in de handen van doelman Andrij Pjatov en schoot daarna nog een keer hoog over. Ook Antoine Griezmann vuurde naast en Anthony Martial wist alleen voor de keeper niet te scoren.

Dat deed Mikola Sjaporenko wel voor Oekraïne. Nadat Illya Zabarny en Andrij Jarmolenko al kansen hadden gemist, joeg Sjaporenko de bal van afstand met veel snelheid in de bovenhoek. Martial frommelde vlak na rust de 1-1 binnen.