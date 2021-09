Oranje draait in eenzijdig duel met Montenegro warm voor kraker tegen Turkije

Bekijk de samenvatting van Nederland - Montenegro - NOS

In aanloop naar de kraker tegen Turkije heeft Nederland in de WK-kwalificatie geen misstap begaan tegen het bescheiden Montenegro: 4-0. Het was eenrichtingsverkeer in Eindhoven, al zal bondscoach Louis van Gaal op meer zorgvuldigheid van zijn spelers blijven hameren. Want toch draaide het aanvallend vooral om Memphis Depay, die de eerste twee goals voor zijn rekening nam. Bovendien had de wedstrijd na rust plotseling een heel andere wending kunnen krijgen na een enorme flater van debutant Tyrell Malacia. Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Oranje, waar Cody Gakpo de kroon op het werk zette. In de groep heeft iedereen nu een keer tegen elkaar gespeeld en de verhoudingen liggen eigenlijk precies zoals vooraf werd verwacht.

Groepswinnaar naar WK in Qatar, nummer twee speelt play-offs - NOS

Koploper Turkije en achtervolgers Noorwegen en Nederland strijden om een WK-ticket en een herkansingsplek in de play-offs. Heel stilletjes deed Montenegro ook nog mee, met tot vanavond net zoveel punten als Nederland en Noorwegen. Een vertekend beeld van de krachtsverhoudingen, bleek al snel in het Philips Stadion. Ook al was Nederland de eerste twintig minuten nog zoekende, totdat Depay het publiek wakker schudde met een harde knal en de daaropvolgende corner een ouderwetse scrimmage opleverde. Montenegro zonder zijn sterspeler Montenegro, een land met ruim 600.000 inwoners, stond tot de rust met de rug tegen de muur. Het land dat met Stevan Jovetic ook nog zijn beste speler vanwege een blessure miste. Van Gaal zal alleen in de eerste helft al een mogelijkheid of acht voor Oranje in zijn kladblok hebben geturfd, maar daarbij ook de kanttekening hebben moeten plaatsen dat de ban vooral door slordigheden op eigen kracht niet kon worden gebroken. Davy Klaassen kopte uit de mooiste aanval hard tegen de lat, kort daarna versierde Depay met een korte draai een penalty die hij zelf onberispelijk binnen knalde. Bekijk hier alle doelpunten van Oranje.

Memphis Depay duikt op voor keeper Matija Sarkic - ANP

De score had hoger moeten zijn en de rekening daarvoor kreeg Oranje in een fase na rust gepresenteerd. Met een volstrekt mislukte breedtepass schonk Malacia tegenstander Stefan Mugosa een levensgrote kans vrij voor Justin Bijlow, maar de Montenegrijn schoot over. In mindere mate gingen ook de in de basis teruggekeerde Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de fout. Maar ook na slippertjes van de EK-held van Oranje en de grote uitblinker van afgelopen woensdag profiteerden de Montenegrijnen niet. Hoewel de concentratie was weggeëbd, bleven de mogelijkheden zich aandienen. Met een vlammend schot in de korte hoek ontnam Depay het duel alle spanning, waarna Steven Berghuis met een leep passje aanvoerder Georginio Wijnaldum op pad stuurde naar Oranjes derde. Schitterende goal Gakpo Toen de druk van de ketel was, luisterde PSV'er Gakpo het optreden in zijn eigen stad op met zijn eerste interlandgoal. En wat voor één, met zijn typerende actie naar binnen en een gekruld schot in de verre hoek. Vlak voor tijd was er nog een opmerkelijk moment met een fan die het veld oprende.

Jonge fan rent het veld op tijdens duel Oranje en neemt selfie met Depay - NOS