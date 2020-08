Giro555 houdt nationale actiedag voor slachtoffers Beiroet

De nationale actiedag voor Sulawesi in 2018 - anp

Er wordt vrijdag een nationale actiedag gehouden voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Die wordt georganiseerd door de Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555. NPO, RTL, Talpa en Facebook besteden aandacht aan de actiedag, die draait om hulpverlening aan de Libanese bevolking. Een groot deel van de activiteiten zal vanwege corona online plaatsvinden. In Hilversum wordt een klein actiecentrum ingericht, meldt persbureau ANP. Via een livestream kunnen mensen volgen wat daar gebeurt. Het centrum is niet toegankelijk voor het publiek. "We zijn beperkt in de mogelijkheden, maar we gaan er toch een hele mooie dag van maken en verwachten grote betrokkenheid van het Nederlands publiek", zegt Garance Reus, voorzitter van de actie tegen ANP. "Voor onze hulpverlening in Beiroet, maar vooral voor de slachtoffers, is de steun vanuit Nederland heel erg belangrijk."

Wie zit achter Giro555? Het speciale rekeningnummer is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties: Care, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision. Het rekeningnummer hoeft niet te voldoen aan de IBAN-standaard. Je kunt het in Nederland gewoon bereiken door geld over te maken naar '555'.

Een deel van de Libanese hoofdstad is verwoest door de explosie van dinsdag. Zeker de helft van de huizen in Beiroet is beschadigd. Bij de explosie kwamen zeker 160 mensen om. Ongeveer 6000 inwoners zijn gewond geraakt. De enorme ontploffing was het gevolg van het in brand vliegen van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat die in de haven lag opgeslagen. Verscheidene bronnen zeggen dat de autoriteiten al een paar jaar wisten dat er een gevaarlijke hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen, maar met die informatie zou niets zijn gedaan. Volgens het Libanese staatspersbureau zijn zeker zestien mensen gearresteerd, onder wie de topman van de haven. De bevolking is grotendeels op zichzelf en op hulp van buiten aangewezen. De overheid is afwezig, laat correspondent Daisy Mohr zien in deze reportage: