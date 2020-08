FC Twente verslaat Fortuna Sittard in voorproefje seizoensstart

Twente klopt Fortuna in oefenduel - NOS

Over ruim een maand treffen FC Twente en Fortuna Sittard elkaar 'om het echie' bij de start van de eredivisie, maar maandagavond oefenden ze alvast tegen elkaar. Twente won het voorproefje met 2-1, maar al te veel conclusies kunnen er niet verbonden worden aan die uitslag.

Voor rust was te zien dat er met name aanvallend nog werk te verrichten is voor beide clubs. Twente zag met Haris Vuckic (11 goals) en Aitor Cantalapiedra (7 goals) zijn twee topscorers van afgelopen seizoen vertrekken en dat geldt ook voor Fortuna Sittard, dat Mark Diemers (7 goals) en Amadou Ciss (6 goals) verkocht.

Nieuwe spitsen

Twente haalde daar onder meer Alexander Jeremejeff (Dynamo Dresden) voor terug, maar de Zweedse spits wist zich nog niet te onderscheiden. FC Utrecht-huurling Václav Cerny zorgde wel voor de nodige dreiging. Grote kansen leverde dat niet op, al raakte Twente wel de paal via Fortuna-doelman Alexei Koselev.

Bij Fortuna Sittard moeten de goals dit seizoen onder meer komen van Bassala Sambou. De Duitse spits leek de score in de eerste helft tegen Twente ook te openen, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis zag een overtreding van Sambou en keurde de treffer af.

Wisselfestival

Na rust veranderde de wedstrijd in een wisselfestival. Twente begon met tien nieuwe spelers aan het tweede bedrijf, Fortuna Sittard wisselde vijf keer. Twente leek het beste om te kunnen gaan met de vele wisselingen.

Met een fraaie vrije trap zette Giorgi Aburjania de thuisploeg op voorsprong, waarna de 19-jarige jeugdspeler Daan Rots er 2-0 van maakte. Een prachtig schot uit stand van Fortuna-verdediger Martin Angha bepaalde de eindstand op 2-1.