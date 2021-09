Italië vraagt EU 'supercars' te ontzien bij klimaatbeleid

Italië is met de Europese Commissie in gesprek over de uitfasering van verbrandingsmotoren in auto's. De Commissie wil dat in 2030 nieuwe auto's 55 procent minder uitstoot hebben dan nu en in 2035 100 procent. Italië wil dat er een uitzondering komt voor supercars als Ferrari en Lamborghini, schrijft Bloomberg.com.

Italië staat volledig achter het voornemen om emissies aan te pakken door de meest vervuilende motoren te verbieden, zei minister Cingolani van Ecologische Transitie tegen Bloomberg TV. Maar hij zei ook dat er "in de gigantische automarkt" een niche bestaat. Met de Europese Commissie wordt nu besproken "hoe de nieuwe regels van toepassing zullen zijn op high end-autoproducenten die veel minder auto's verkopen dan de mainstreamproducenten".

Cingolani zei ook dat de Italiaanse regering met andere Europese landen in gesprek is. "Ik ben ervan overtuigd dat er geen probleem zal zijn."

Het uitbannen van verbrandingsmotoren is onderdeel van de in juli gepresenteerde EU-plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.