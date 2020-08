Opnieuw massale protesten in Wit-Rusland, één dode

In Wit-Rusland is het net als gisteravond en vannacht gekomen tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Loekasjenko. Ook willen ze eerlijke verkiezingen.

Een demonstrant kwam om het leven. Volgens de politie ging een explosief dat hij naar de politie wilde gooien af in zijn hand, wat de man fataal werd.

Op beelden op sociale media is te zien dat betogers onder meer met auto's demonstreren. Ze toeteren en hebben hun auto langs de kant van de weg gezet, waarmee ze de weg blokkeren. "Ga weg!", wordt er gescandeerd. Ook is te zien dat de politie kruispunten heeft afgezet en dat demonstranten wegrennen voor ordetroepen.

Er zijn arrestaties verricht, maar hoeveel is onduidelijk. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat tientallen mensen zijn gearresteerd. Journalisten ter plaatse en leden van de oppositie zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. In een Wit-Russische groep op Telegram met meer dan een half miljoen leden wordt gemeld dat de autoriteiten zwaar geweld gebruiken.

Tichanovskaja spoorloos

Op sociale media werd gemeld dat oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja urenlang niet meer is gezien. Inmiddels heeft haar campagneteam op Twitter laten weten dat ze veilig is.

Ze zou het kantoor van de Wit-Russische kiescommissie zijn binnengegaan om een klacht in te dienen over de verkiezingsuitslag en daarna weer zijn vertrokken. Haar campagneleden meldden dat ze niet wisten waar ze op dit moment was.

Volgens het door de VS gefinancierde Radio Free Europe/Radio Liberty was ze na drie uur bij de kiescommissie vertrokken en zei ze: "Ik heb een besluit genomen." Waar ze op doelde, is niet duidelijk. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linkevicius meldde op Twitter dat hij Tichanovskaja al uren niet heeft kunnen bereiken. "Ik ben bezorgd over haar veiligheid", schreef hij.

Het lijkt er verder op dat de Wit-Russische autoriteiten de toegang tot internet drastisch hebben ingeperkt. Een groot deel van het internet zou al bijna 24 uur niet of nauwelijks toegankelijk zijn.