Volleyballers buigen op EK in vijf sets voor topland Rusland

De Nederlandse volleyballers hebben bij het EK hun eerste nederlaag geleden. De nummer acht van Europa was tegen Rusland (nummer twee) dicht bij een stunt, maar moest in de vijfde set toch nog buigen voor de veertienvoudig Europees kampioen: 2-3 (13-25, 25-19, 21-25, 25-21, 13-15).

Oranje was het toernooi begonnen met moeizame zeges op Spanje en Noord-Macedonië, de twee zwakste ploegen in de poule.

Nederland kon hoop putten uit het feit dat Turkije donderdag Rusland, de nummer van twee van de Olympische Spelen in Tokio, had geklopt.

Aan de hand van de uitblinkende Nimir Abdelaziz, die in totaal goed was voor dertig punten, werden twee sets gewonnen en toonde de ploeg van bondscoach Roberto Piazza zich in de vijfde set taai.

In die vijfde set overleefde Nederland twee matchpoints (het tweede door een vlammende service van Abdelaziz), maar op het derde sloegen de Russen alsnog toe.