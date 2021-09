Volleybalsters verliezen strijd om EK-brons van Turkije

Het is de Nederlandse volleybalsters niet gelukt om een sterk optreden op het EK met een medaille te bekronen. De ploeg verloor de strijd om het brons in drie sets van Turkije: 25-20, 25-19, 25-23.

Oranje was voor minstens een plek in de kwartfinales afgereisd naar het toernooi en overtrof die doelstelling door de halve finales te bereiken. Daarin bleek topland Italië een maatje te groot.

Ook tegen Turkije kwam Oranje tekort. In de groepsfase was al kansloos verloren van Turkije (0-3) en ook in de troostfinale had de ploeg van bondscoach Avital Selinger weinig in te brengen.

Celeste Plak viel in de tweede set geblesseerd uit nadat ze ongelukkig gevallen was. Dat scheelde in Oranjes aanvalskracht, maar was zeker niet de oorzaak van de nederlaag.

In de derde set stond Oranje eindelijk eens aan de goede kant van de score, maar een ommekeer zat er niet in tegen Turkije, dat beter serveerde en blokkeerde.