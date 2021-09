Volleybalsters verliezen strijd om EK-brons; 'geweldige zomer' zit erop

Het is de Nederlandse volleybalsters niet gelukt om een sterk optreden op het EK met een medaille te bekronen. De ploeg verloor de strijd om het brons in drie sets van Turkije: 25-20, 25-19, 25-23.

Oranje was voor minstens een plek in de kwartfinales afgereisd naar het toernooi en overtrof die doelstelling door de halve finales te bereiken. Daarin bleek topland Italië een maatje te groot.

Ook tegen Turkije kwam Oranje tekort. In de groepsfase was al kansloos verloren van Turkije (0-3) en ook in de troostfinale had de ploeg van bondscoach Avital Selinger weinig in te brengen.

Geweldige zomer

Desondanks was Selinger tevreden over de progressie van zijn ploeg. "Op dit moment ben ik teleurgesteld, maar ik verwacht met een positief gevoel terug te kijken op een geweldige zomer. We hebben heel veel stappen gezet, alleen is een medaille winnen nog een stap te ver."