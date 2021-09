Het Almere van Verbeek kan weer naar boven kijken na zege op TOP

Almere City FC heeft tegen TOP Oss zijn tweede zege van het seizoen geboekt in de eerste divisie: 3-0. Ilias Alhaft maakte twee doelpunten voor de Almeerders.

In de 56ste minuut schoot hij de bal in de verre hoek en in de 63ste minuut ging zijn schot via de binnenkant van de paal in het doel. Alhaft maakte zijn tweede en derde doelpunt van het seizoen. Hij kreeg in de 83ste minuut een publiekswissel van trainer Gertjan Verbeek.

Alhafts vervanger Anass Ahannach zette in de 90ste minuut met een fraaie inzet via de onderkant van de lat de 3-0 eindstand op het scorebord.

Tweede zege Almere, tweede nederlaag TOP

Waar het Almere van Verbeek na twee nederlagen, één gelijkspel en een overwinning zijn tweede zege greep, leed TOP na drie overwinningen en een nederlaag zijn tweede verlies. Almere staat nu met zeven punten uit vijf duels op de zesde plaats en TOP Oss is met negen punten de nummer vier.