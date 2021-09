Na poleposition hoort Verstappen oranjezee juichen: 'Ze worden echt gek daar'

Lewis Hamilton kwam nog heel dichtbij, maar het gejuich op Circuit Zandvoort liet er geen twijfel over bestaan. Max Verstappen start zondagmiddag bij de Grand Prix van Nederland voor een oranjezee van poleposition. "Het publiek is geweldig, ik heb ervan genoten", zegt Verstappen. "In Oostenrijk en België heb ik zoiets al eens gevoeld, maar als de fans niet hoeven te reizen, is het nog beter. Al dat oranje zien, zelfs als de tribunes niet honderd procent gevuld zijn, is ongelofelijk. Ze worden echt gek daar." 'Banden hebben het zwaar' "Maar morgen wordt het geen makkelijke race", blikt de Limburger meteen vooruit. Lang laat hij zich nooit afleiden van waar het bij hem om draait: wereldkampioen worden. Zijn achterstand op WK-leider Lewis Hamilton bedraagt slechts drie punten. Bij een zege op Zandvoort herovert Verstappen de leiding in het klassement.

Formule 1 stand WK - NOS

Verstappen: "De banden hebben het zwaar door de hoge snelheid in een aantal bochten. En inhalen is moeilijk, dat weten we." Dat laatste is met het behalen van poleposition in Verstappens voordeel. Hamilton vertrekt vlak achter hem op P2. In hun tweede snelle ronde in de beslissende kwalificatiesessie was het verschil tussen beiden minder dan vier honderdsten van een seconde. 'We hadden niks meer over' "Het scheelde echt niks", lachte Hamilton. "Max was ongelofelijk snel in de eerste paar bochten, daar werken wij ook hard aan. Aan het einde hadden we niks meer over." De regerend wereldkampioen geniet al het hele weekeinde van de sfeer op het duinencircuit. "Het was een van de kwalificaties waar ik het meest van genoten heb."

Max Verstappen in Zandvoort voor de hoofdtribune - ANP

"Zie al dit publiek, de Nederlanders zijn geweldige sportfans. Dat hebben we al een tijdje niet meer gezien", aldus Hamilton, die bij zijn eerste woorden na de kwalificatie werd getrakteerd op boegeroep, maar desondanks de Nederlandse fans lof toezwaaide. "Gisteren vloog er een vliegtuigje over met 'Team LH' erop", wijst Hamilton erop dat er niet alleen maar Verstappen-supporters in Nederland wonen. "Het zijn geweldige sportfans."

Lewis Hamilton na de kwalificatie - AFP

Waar Hamilton zondag in de race toe in staat is, vindt hij lastig te zeggen. In de vrije trainingen maakte hij aanzienlijk minder ronden dan Verstappen. Een motorprobleem dwong Hamilton vrijdagmiddag in de tweede training al snel zijn bolide aan de rand van het circuit te parkeren. "Ik heb nog geen long-runs gedaan, mijn laatste herinneringen zijn van 2005. Maar Max was sneller dan wij en je kunt niet makkelijk inhalen, dus het zal op tactiek en bandengebruik aankomen."

Grand Prix van Nederland: zondag 15.00 uur De Formule 1-race op het circuit van Zandvoort begint zondagmiddag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. De samenvatting zie je vanaf 19.00 uur in Studio Sport op NPO 1.