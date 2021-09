Champagne voor Champoussin na verrassende ritzege in Vuelta

In de afdaling van de Alto de Mabia ging Trentin solo verder, maar vlak voor de Alto de Mougás voegden Calmejane, Bardet, Padun en Gibbons zich weer bij de Italiaanse renner van UAE. Op de klim maakten ook Michael Storer en Champoussin de oversteek.

Na 27 kilometer fietsen ging Stan Dewulf ervandoor en hij kreeg even later gezelschap van veertien andere renners, onder wie Matteo Trentin, Lilian Calmejane, Romain Bardet, Mark Padun en Ryan Gibbons. Ze zetten het peloton op ruim elf minuten achterstand.

Op de finish op de top van Castro de Herville was de 23-jarige Franse wielrenner van AG2R als eerste boven. De leiderstrui bleef in handen van Primoz Roglic.

Clément Champoussin heeft verrassend de twintigste etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. In de voorlaatste etappe, door de organisatie ook wel 'mini Luik-Bastenaken-Luik' genoemd, moesten de renners 202,2 kilometer afleggen met zo'n tien beklimmingen, waarvan de zwaarste in de tweede helft van de rit.

Ondertussen verzekerde Storer zich, ten koste van teamgenoot Bardet, van de bergtrui en liet Gibbons in de kopgroep de rest achter zich in de afdaling van de Mougás. De Zuid-Afrikaanse renner reed anderhalve minuut voor de achtervolgers, maar op de Alto de Prado kreeg hij het moeilijk. Ook de groep met Roglic naderde snel.

Na nog wat aanvallen vertrok Yates weer, dit keer samen met Roglic, Haig, Mäder en Mas. López kon niet mee en verloor daardoor zijn derde positie in het algemeen klassement. De top-10 ziet er na deze etappe sowieso totaal anders uit, met uitzondering van de nummers één (Roglic) en twee (Mas).

Aan het begin van de slotklim had Gibbons nog steeds anderhalve minuut voorsprong, maar echt soepel ging het niet meer bij de Zuid-Afrikaanse renner. De andere vluchters werden bijgehaald door de groep met Roglic en op drie kilometer voor de streep werd ook Gibbons nog gepakt.

Razendsnelle Champoussin

Met nog anderhalve kilometer te rijden sprong Champoussin ineens weg bij Roglic, Mas, Haig, Yates en Gibbons en hij bouwde zijn voorsprong razendsnel uit. In een halve kilometer pakte hij 23 seconden en op de streep waren daar nog zes seconden van over. Roglic finishte als tweede, gevolgd door Yates en Mas werd vierde.

De Vuelta a España wordt zondag beslist, maar deze editie kent geen rondjes door Madrid of een massasprint in de laatste etappe. Dit keer is het een tijdrit van 33,8 kilometer van Padrón naar Santiago de Compostella.

Roglic heeft in het klassement 2.38 minuten voorsprong op Mas en 4.48 minuten op Jack Haig, de nieuwe nummer drie.