Half miljoen objecten in nieuw, grootste kunstpakhuis van Nederland

Het is met 25.000 vierkante meter en ongeveer een half miljoen objecten het grootste kunstpakhuis van Nederland. 13 september opent het CollectieCentrum Nederland (CCNL) in Amersfoort, een nieuw depotgebouw waar de vier rijkscollecties van het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo en Rijksdienst Cultureel Erfgoed worden bewaard.

Een hele operatie, waar al sinds 2011 aan wordt gewerkt. "Voor ons is het heel fijn dat alles nu is samengekomen in het CollectieCentrum Nederland", zegt Michel van Maarseveen, directeur van Paleis Het Loo.

Voorheen stond een deel van hun collectie bijvoorbeeld op de zolder van het stallencomplex bij het paleis. "Het stond op allerlei plekken verspreid waar je alleen 'kruip door en sluip door' bij kon komen", aldus Van Maarseveen. Ook voor de andere partners was het voorheen behelpen met depots verspreid over verschillende locaties.

Alles heeft een barcode

Maar alles bij elkaar zetten had wel wat voeten in de aarde, vertelt Wim Hoeben van CCNL. "Het ingewikkelde is wel dat als je samen in één gebouw gaat wonen, dat je dat op een vergelijkbare manier moet doen", zegt hij. "De gegevens die er al waren, zijn nog eens gecheckt en tegen het licht gehouden. Vervolgens hebben we alles van een barcode voorzien. Er is een flinke slag geslagen nog voor de eerste paal van het gebouw in de grond werd gezet."

De voordelen zijn ook volgens Hoeben groot. Soms sluiten collecties van verschillende musea namelijk heel goed op elkaar aan. Hij geeft een korte rondleiding langs een aantal bijzondere stukken in het depot, van koninklijke tronen tot een Philips strijkbout: