Zorgen over de komodovaraan, met de tonijn gaat het beter

De komodovaraan wordt met uitsterven bedreigd. De grootste hagedissoort ter wereld kreeg op de nieuwe Rode Lijst met bedreigde planten en dieren een plaats in de categorie "ernstig bedreigd". Dat is maar twee stappen verwijderd van de categorie "uitgestorven".

De oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Daar wordt hij goed beschermd, maar dat kan niet voorkomen dat zijn leefgebied bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegel, wat weer een gevolg is van de opwarming van het klimaat.

Door de zeespiegelstijging dreigt de komende 45 jaar een derde van zijn leefgebied verloren te gaan. Er zijn naar schatting nog zo'n 6000 komodovaranen over.

Goed nieuws over de tonijn

De Rode Lijst wordt elk jaar opgesteld door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Die komt met goed nieuws over de al jaren bedreigde tonijn. De blauwvintonijn, geliefd als ingrediënt in sushi, is de afgelopen veertig jaar in aantal met 22 procent toegenomen. Hij wordt niet meer met uitsterven bedreigd. Ook met de witte tonijn en geelvintonijn gaat het beter.