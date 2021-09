QR-code als oplossing voor personeelstekort: 'Anders zaak dicht'

"We hebben een groot terras met ingangen van drie kanten. Dus we hebben veel personeel nodig, dat nu lastig te krijgen is", zegt Teuntje Veenstra, bedrijfsleider van restaurant Van Aken in Den Bosch. "Via de QR-code kunnen onze gasten van de menukaart bestellen zonder dat iemand naar hen toe hoeft te komen en dat scheelt ons veel personeelskosten. Ook lopen er nu geen mensen weg van het terras zonder te betalen, omdat zij dat snel via de code kunnen doen."

Toen de horecazaken en winkels tijdens corona weer open mochten, werd de QR-code gebruikt voor het registreren van bezoekers. Nu wordt de code ook veel gescand in cafés en restaurants om de menukaart te zien, eten te bestellen en de rekening te betalen. Veel horecazaken zien daar praktische voordelen in.

"Door het personeelstekort staan veel horecaondernemers voor de keuze om de zaak een aantal dagen dicht te gooien of de QR-code te gebruiken. Het niet kunnen vinden van personeel is momenteel een van de meest gehoorde argumenten om de digitale bestelapp te gebruiken", zegt Gerard Brouwer, directeur van bestelapp Scanfie. Twee derde van zijn klanten maakt sinds corona gebruik van de app.

De website GratisQRcode.nl merkt ook dat er steeds meer codes wordt gemaakt. In de maand voor corona werden er op hun website ongeveer 10.000 codes per maand gemaakt. Nu zijn dat er zo'n 50.000 per maand. "Ik heb niet meer het idee dat mensen niet weten wat een QR-code is. In vergelijking met Azië lopen we nog wel achter, maar iedereen moest er sinds corona toch aan", zegt directeur Daan van Tongeren.

Het is sinds 2015 mogelijk om te betalen met de QR-code, maar betaaldienstverlener PAY.nl ziet dat de code vooral zijn opmars heeft gemaakt sinds corona. De betalingen via de QR-code zijn sindsdien met 2000 procent toegenomen. Op een goede avond zien zij dat op terrassen en cafés 400 tot 800 bestellingen via een QR-code worden gedaan en betaald. Voor grotere evenementenlocaties, die momenteel maximaal 750 personen mogen ontvangen, kan dit oplopen tot 5000 betalingen.

En daar houdt Veenstra van restaurant Van Aken rekening mee. "In het begin twijfelde ik over de QR-code, want het is gastonvriendelijk. Dit jaar moesten we eraan vanwege weinig en nieuw personeel. Maar het blijft belangrijk dat bediening ertussendoor blijft lopen voor onze gasten die niet weten hoe het werkt. En een praatje maken is altijd leuk."

Bedrijven die QR apps maken, verwachten dat het scannen van de code een blijvertje is, zo ook Van Tongeren. "Er worden steeds meer toepassingen achter de QR-code gehangen: de CoronaCheck-app, betalingen, inschrijven voor events en zelfs het bekijken van documenten."

Brouwer van Scanfie denkt dat we niet meer zonder kunnen. "Dit soort innovaties zijn onomkeerbaar, ook in andere sectoren dan de horeca. De horeca is daarin wat traditioneler, maar als het eenmaal bij hen werkt, blijven zij daar eeuwig trouw aan. Je wilt natuurlijk niet dat de concurrent aan de overkant de gasten sneller bedient, omdat er een QR-code op tafel staat."

Niet alleen de horeca wordt geteisterd door een personeelstekort. Ook andere sectoren hebben er last van. Kijk in deze kaart waar meer banen dan mensen waren, in de eerste drie maanden van dit jaar: