De uitzending van 4 september

Is er toekomst voor Tata Steel in IJmuiden?

Het stof dat neerdaalt in de regio rond Tata Steel in IJmuiden is schadelijk en bevat te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen, bleek uit het laatste onderzoeksrapport van het RIVM. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Om het staalbedrijf toekomstbestendig te maken zijn miljarden nodig. Zoals het er nu uitziet gaat de huidige eigenaar die investeringen niet doen. Te gast in de studio is burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen (IJmuiden). Hoe denkt hij over de toekomst van Tata Steel in zijn gemeente? En wat doet al het nieuws over het staalbedrijf met de gemeenschap?