Tweede speler van Feyenoord besmet met coronavirus

Bij Feyenoord blijkt een tweede speler besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Dat heeft een maandagochtend afgenomen test uitgewezen. Ook nu is er uit privacy-overwegingen niet bekendgemaakt om wie het gaat.

De voetballer in kwestie testte afgelopen vrijdag nog negatief en heeft zondag ook meegespeeld in de oefenwedstrijd tegen Sparta. Tijdens dat duel was hij nog niet in staat anderen te besmetten, aldus clubarts Casper van Eijk na een analyse van de testresultaten. Sparta is desalniettemin wel geïnformeerd.

Het nieuwe coronageval binnen de ploeg is - zo goed als zeker - het gevolg van contact met de ploeggenoot die wegens een positieve coronatest al sinds afgelopen vrijdag thuis in quarantaine zit.

Staf en selectie worden vrijdag opnieuw getest in de aanloop naar de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Zondag is FC Twente te gast in De Kuip.

Meer fans

Bij dat duel zijn overigens meer toeschouwers welkom dan afgelopen zondag tegen Sparta. Toen mochten 3.000 fans het stadion in, tegen FC Twente zullen 5.000 mensen toegelaten worden.

"Bij de wedstrijd gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen tegen het coronavirus als bij de derby tegen Sparta", aldus Feyenoord. Dat houdt onder meer in dat de supporters afstand moeten houden, niet mogen zingen en dat mondkapjes verplicht zijn. Tegen Sparta verliep dat naar tevredenheid.