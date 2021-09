Dumoulin kan dubbelslag solerende Colbrelli in Ardennen niet voorkomen

Sonny Colbrelli heeft in de Benelux Tour een mooie dubbelslag geslagen. De Italiaanse kampioen won de zesde etappe door de Ardennen en nam de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng.

Colbrelli koos op 49 kilometer voor de streep in Houffalize voor de aanval op de Côte des Moines (8%). In een mum van tijd had de coureur van Bahrein de achterstand van veertien seconden op klassementsleider Küng gedicht.

Zijn medevluchters Matej Mohoric en Marc Hirschi waren toen al opgeraapt door de sterk rijdende Tom Dumoulin die op de Côte Saint-Roch het leidende trio al bijna te pakken had, maar daar het laatste sprongetje net niet kon maken.

Onwil

Nadat Mohoric en Hirschi alsnog in de kraag waren gegrepen, wilde Dumoulin ook koploper Colbrelli terughalen, maar hij stuitte op de onwil van Tim Wellens, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Jasper Stuyven.

De Italiaan profiteerde dankbaar en boekte zijn vierde overwinning van het seizoen. Op dik veertig seconden sprintte Mohoric naar de tweede plaats.