Terugblik Tokio: drie medailles voor tennisequipe, Den Boer als laatste Nederlandse in actie

Nikita Den Boer - Orange Pictures

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat.

Op de laatste echte sportdag waren er voor Nederland traditioneel veel tennismedailles. Van oudsher domineert de tennisploeg het onderdeel en dat is in Tokio niet anders. In de vroege ochtend zorgde Sam Schröder voor een primeur door zilver te veroveren bij het enkelspel quads. Dat was geen Nederlander voor hem gelukt. In de finale verloor Schröder van de Australische nummer een van de wereld Dylan Alcott (7-6, 6-2). Het echte succes kwam daarna met goud voor het koppel Dieke de Goot en Aniek van Koot. Later op de dag voegde Tom Egberink daar nog de zilveren medaille aan toe. Hij was in de finale van het reguliere enkelspel niet opgewassen tegen de nummer een van de wereld, de Japanner Shingo Kunieda.

De kers op de taart kwam in de middag: de rolstoelbasketbalsters maakten hun favorietenstatus waar en versloegen China met 50-31 in de finale. Daarmee namen ze revanche voor de nederlaag in de groepsfase tegen de Chinezen en veroverden voor het eerst paralympisch goud. Nederland domineerde de wedstrijd op alle fronten. In de beginfase sputterde China nog tegen (9-12), daarna ging de ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden erop en erover en keek nooit meer terug.

Rolstoelbasketbalsters overtuigend naar paralympisch goud - NOS

In het atletiektoernooi kwamen verspringer Ranki Oberoi (T20) en Levi Vloet (200 meter, T64) in actie. Beiden konden geen potten breken. Oberoi kwam ondanks zijn beste resultaat dit seizoen (7,76) niet verder dan de zevende plaats. Vloet sprintte met een tijd van 23,10 ook naar de zevende plek. Ook kogelstoter Lara Baars kon eindelijk van start. Normaal gesproken combineert ze het stoten (F40) met discuswerpen, maar vanwege een elleboogblessure liet Baars de discus liggen. Het bleek een voorbode voor een bijrol in de finale. De 24-jarige atlete, in 2016 goed voor brons, kwam tot 7,64. Ook zij eindigde als zevende. "Als ik een medaille had kunnen halen was dat brons geweest. Maar achteraf gezien had ik daar een dik persoonlijk record voor moeten stoten. M'n tegenstanders waren gewoon beter", was achteraf haar conclusie.

Kogelstootster Baars teleurgesteld na zevende plek: 'Het zat er niet in vandaag' - NOS

Er is ook aandacht voor andere verhalen. Zo zocht verslaggeefster Suse van Kleef vandaag de Syrische Anas Al Khalifa op, die meedoet namens het vluchtelingenteam met de Paralympische Spelen. Al Khalifa komt van ver. In 2011 vluchtte hij naar Duitsland, bouwde er een leven op, maar liep tijdens een werkongeval in 2018 een dwarslaesie op. De 28-jarige paralympiër zag het leven niet meer zitten maar komt tijdens het revalideren in aanraking met oud-paralympiër Ognyana Petrova. Dankzij haar weet Al Khalifa weer op te krabbelen en begint met kanovaren. Vandaag stond hij in de halve finales van het onderdeel. Bekijk hieronder de reportage die Suse van Kleef maakte over Al Khalifa.

Paralympische vluchteling overwint tegenslag na tegenslag: 'Het belangrijkste is hard werken' - NOS

De medaillespiegel is bijna compleet, maar met nog een dag te gaan worden er nog 23 medailles verdeeld. China is al overduidelijk de grote winnaar en heeft een duizelingwekkend aantal van 200 medailles te pakken. Groot-Brittannië en Rusland (RPC) volgen op gepaste afstand. Nederland is weer een plekje gestegen en staan vijfde in de tussenstand.

Medaillespiegel na dag 11 - NOS

Morgen sluit marathonloopster Nikita den Boer de Paralympische Spelen af voor Nederland. Om 01.40 uur gaan er in totaal zestien wheelers van start op het parcours dat dwars door Tokio loopt. Haar verrichtingen zullen via deze stream te zien zijn. Om 12.55 uur begint de sluitingsceremonie, waar zwemmer Rogier Dorsman namens Nederland de vlag zal dragen. De ceremonie is live te volgen op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.

Programmakaart - NOS