Duizenden leerlingen zonder schoolboeken door personeelstekort leverancier

Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken vanwege een personeelstekort bij leverancier Van Dijk Educatie, bevestigt koepelorganisatie de VO-raad een bericht in het AD. De leerlingen gaan binnenkort weer naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen.

Door een tekort aan uitzendkrachten zijn leveringen van de boekenpakketten vertraagd, schrijft de krant. Op sommige scholen heeft nog geen enkele leerling het lesmateriaal ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen van de Pontes Scholengroep in Zeeland, meldt Omroep Zeeland. De scholengroep heeft vestigingen in onder andere Zierikzee en Goes. Volgens de zender moeten 2.800 leerlingen zonder boeken aan het lesjaar beginnen.

De Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, krijgt ook signalen dat het misgaat. De raad heeft contact gehad met Van Dijk en heeft aangedrongen op een snelle oplossing. "Je doet het al jaren, dat er aan het begin van het schooljaar een piek is qua drukte is niet verrassend", zegt een woordvoerder.

De koepelorganisatie kan niet zeggen hoeveel leerlingen gedupeerd zijn. "Maar we krijgen signalen van meerdere scholen, dan gaat het al snel om duizenden leerlingen", stelt de woordvoerder. Van Dijk was voor de NOS niet bereikbaar voor een reactie. In 2017 kampte de boekenleverancier overigens ook al met leveringsproblemen.