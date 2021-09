Historisch goud voor dominante Nederlandse rolstoelbasketbalsters

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben in Tokio een historische gouden medaille veroverd. Na zilver in 1996 en vier keer brons werd in Tokio voor het eerst goud veroverd.

China werd in de finale op overtuigende wijze met 50-31 aan de kant op gezet. Op het eerste kwart na domineerde Nederland op alle fronten en kon het al vroeg een feestje vieren. Met de paralympische titel is de verzameling titels compleet na het WK-goud in 2018 en het EK-goud in 2019.

In de groepsfase had Nederland nog met 38-45 verloren van China en ook in de openingsfase van de finale namen de Chinezen het voortouw. Het eerste kwart sloot de Chinese ploeg af met een 12-9 voorsprong. Maar in het vervolg kwam Nederland ijzersterk terug.

Oranje keert wedstrijd om

Dat was voor een groot deel te danken aan Bo Kramer, die in het tweede kwart bij tien van de twaalf punten betrokken was, en de succesvolle verdedigende tactiek. Nederland zette China vast, drukte het gaspedaal in en ging erop en erover naar 21-14.