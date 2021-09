Jeugdjournaal interviewt Hamilton: 'Stroopwafels? Ben nu wat mollig en moet nog racen!'

Wat vind je van stroopwafels? Waar droomde je als kind van? Pizza of patat? Formule 1-coureur Lewis Hamilton kreeg van de kijkers van het NOS Jeugdjournaal een spervuur aan vragen.

De zevenvoudig wereldkampioen laat zich niet vaak interviewen, maar maakte voor het Jeugdjournaal een uitzondering. Hamilton vertelde ook over 'zware onderwerpen' zoals de moeilijkheden van social media en zijn strijd voor meer diversiteit in de autosport.

De coureur van Mercedes is deze week in Nederland voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort.