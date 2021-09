Wat weten we eigenlijk van Montenegro, de tegenstander van Oranje?

De ploeg van Montenegro viert de 2-2 tegen Turkije - Pro Shots

Het Nederlands elftal moet vanavond in de WK-kwalificatie zien af te rekenen met Montenegro. Een overwinning is noodzakelijk om in het spoor van koploper Turkije te blijven. Maar wat weten we eigenlijk van Montenegro? Vijf dingen die je moet weten over het voetballende Balkanland en zijn hoofdrolspelers. Sterke serie Met zeven punten uit vier wedstrijden is Montenegro bezig aan een sterke WK-kwalificatiecampagne. Alleen van Noorwegen werd verloren (0-1). Het punt in en tegen Turkije (2-2), door een late treffer van Risto Radunovic, betekent dat het Balkanland nog altijd kansrijk is om voor het eerst deel te nemen aan een eindronde.

Miodrag Radulovic, bondscoach van Montenegro - AFP

Na het duel met Oranje van vanavond wacht dinsdag een thuiswedstrijd tegen Letland. Op 13 november ontvangen de Montenegrijnen, onder leiding van coach Miodrag Radulovic, het Nederlands elftal in hoofdstad Podgorica. Vucinic schrijft geschiedenis Montenegro speelde zijn eerste officiële interland op 24 maart 2007 tegen Hongarije en won met 2-1. Een jaar eerder had het zich afgescheiden van Servië en onafhankelijk verklaard. Mirko Vucinic ging de boeken in als eerste Montenegrijnse doelpuntenmaker.

Vijf jaar later noteerde Montenegro zijn tot dusver grootste zege ooit door San Marino met 6-0 te kloppen. Bijna twee jaar geleden ging het daarentegen in en tegen Engeland juist gruwelijk mis: 7-0. De forste nederlaag in de nog jonge voetbalgeschiedenis van het land, met een hattrick van Harry Kane. Bondsvoorzitter Savicevic De naam Dejan Savicevic zal bij de oudere voetballiefhebbers vast een belletje doen rinkelen. Zo is zijn lob in de Champions League-finale van 1994 tegen FC Barcelona onvergetelijk. Underdog AC Milan won destijds met liefst 4-0 van de formatie van Johan Cruijff.

Dejan Savićević, hurkend tweede van rechts, voor de CL-finale van 1994 tegen Barcelona - AFP

Tegenwoordig is de inmiddels 54-jarige Savicevic voorzitter van de voetbalbond van Montenegro. Deze zomer werd hij herkozen en dat betekent dat hij nog tot zeker 2025 verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het voetbal in het land. Jovetic ontbreekt Stevan Jovetic is vanavond in Eindhoven de grote afwezige bij Montenegro. De 31-jarige sterspeler, sinds deze zomer uitkomend voor Hertha BSC, kampt met een blessure. Jovetic is wel meegereisd naar Nederland en de hoop is dat hij tegen de Letten inzetbaar is. Bekendste naam bij de Montenegrijnen is nu centrale verdediger Stefan Savic, die al sinds 2015 het shirt van Atlético Madrid draagt. Handen schudden met Van Gaal De in Zweden geboren Sead Haksabanovic is nog maar 22 jaar, maar heeft al aardig wat clubs versleten. Op 15-jarige leeftijd maakte de linksbuiten zijn profdebuut bij Halmstads BK in zijn geboorteland. Haksabanovic stond te boek als een groot talent en liep als 16-jarige stage bij onder meer Manchester United. Daar bezocht hij ook de Champions League-ontmoeting met Club Brugge. Na afloop schudde hij handen met Daley Blind, Memphis Depay en Louis van Gaal.

Sead Haksabanovic - AFP

Uiteindelijk belandde hij in 2017 voor een bedrag van zo'n drie miljoen euro bij West Ham United. In Londen stokte de ontwikkeling van Haksabanovic, die werd verhuurd aan Málaga en Norrköping. Die Zweedse club nam hem vorig jaar definitief over en na een goed seizoen hapte deze zomer Roebin Kazan toe. Haksabanovic debuteerde op 10 juni 2017 voor Montenegro tegen Armenië, na daarvoor Zweedse nationale jeugdelftallen te hebben doorlopen.