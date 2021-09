Doden door vreugdeschoten van Taliban in Kabul

Zeker zeventien mensen zijn gisteravond omgekomen in Kabul door vreugdeschoten van Talibanstrijders, meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van een ziekenhuismedewerker. De Taliban claimen de overwinning in de Panjshirvallei, maar dat is niet bevestigd. Het verzet in de Panjshirvallei spreekt de berichten tegen.

"Gisteravond verspreidden de Talibanbronnen berichten dat de hele provincie onder hun controle is, en dat de belangrijkste verzetsstrijders het land zouden zijn ontvlucht. Vervolgens werd er urenlang in de lucht geschoten", zei correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. Hierbij kwamen niet alleen zeventien mensen om het leven, maar raakten ook 41 personen gewond.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid schrijft op Twitter dat hij de vreugdeschoten afkeurt: "Vermijd schieten in de lucht, dank Allah in plaats daarvan. Kogels kunnen burgers verwonden, dus schiet niet onnodig."

'Zullen de strijd niet opgeven'

Volgens de laatste berichten wordt er nog altijd hevig gestreden om het enige verzetsbolwerk tegen de Taliban in Afghanistan. Hoewel de groepering claimt dat de leiders van het verzet het land hebben verlaten, schrijft prominent verzetsleider Ahmad Massoud op sociale media dat hij zweert door te blijven vechten.

"We zullen de strijd voor Allah, vrijheid en rechtvaardigheid nooit opgeven".