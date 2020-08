Liverpool haalt oud-Willem II'er Tsimikas

Oud-Willem II'er Kostas Tsimikas heeft een droomtransfer te pakken. De 24-jarige linksback, die in het seizoen 2017/2018 in Tilburg speelde, stapt over van Olympiakos Piraeus naar Liverpool.

"Ik ben er trots op om hier te zijn. Dit is voor mij de grootste club ter wereld. Het is een eer en ik zal alles geven", zegt Tsimikas op de website van Liverpool. "Het was als kind al een droom om in de Premier League te spelen. Ik zal iedere dag keihard werken om op mijn beste niveau te komen."