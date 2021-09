Verstappen ontsnapt aan gridstraf voor inhaalactie tijdens vrije training

Max Verstappen is ontsnapt aan een gridstraf voor de Dutch Grand Prix. Hij moest zich zaterdagochtend melden bij de baancommissarissen van de Dutch Grand Prix in Zandvoort voor een mogelijke overtreding. De thuisfavoriet was vrijdag in de fout gegaan tijdens de tweede vrije training.

De coureur van Red Bull haalde de Canadese coureur Lance Stroll van Aston Martin in terwijl de rode vlag al uithing en de training was stilgelegd. Inhalen is dan verboden.

"Het is in orde. Hij zal niet worden gestraft", zei teambaas Christian Horner van Red Bull. De internationale autosportfederatie FIA heeft dat besluit inderdaad bevestigd.