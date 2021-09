Sabotage op Paralympische Spelen: drie lekke banden, maar toch goud

"Ik ben hier naartoe gekomen en zie mijn stoel met drie lekke banden en mijn compensator is doorgebroken. Dat is gewoon pure sabotage!", briest Genyn na afloop van de 100 meter sprintrace (T51) die hij ondanks alle malheur toch heeft weten te winnen.

Paralympisch kampioen worden terwijl je door een concurrent wordt gesaboteerd. Het is het verhaal van de Belgische wheeler Peter Genyn, die er vlak voor de start van zijn race achter kwam dat iemand er alles aan gedaan had om zijn succes te voorkomen.

De 44-jarige Genyn vervolgt: "Mijn stoel hing met duct-tape aan elkaar." Daarna worden de emoties hem te veel en barst hij in tranen uit. "Het was verschrikkelijk. Ik dacht echt dat het voorbij was."

Lafaard

Met man en macht werd getracht de stoel weer rijklaar te krijgen. Met succes, zij het niet optimaal. Dat kon de ambitieuze wheeler evenwel niet van de zege houden.

Genyn: "Iemand moet heel bang zijn geweest voor mij. Het is een lafaard tot en met..." De Belg heeft een vermoeden wie de dader is, maar wil voor de camera van Sporza geen namen noemen.

"Ik ben blij dat ik bewezen heb dat ze zelfs zo niet kunnen winnen. Je moet echt een sukkelaar zijn om zoiets te doen."