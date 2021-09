Met Nederlandse hulp wil Ocon naar top van Formule 1: 'Ramon heeft sleutelrol'

Esteban Ocon - AFP

De Fransman Esteban Ocon was in 2014 de voornaamste rivaal van Max Verstappen in de Formule 3 en greep destijds de titel in een seizoen waarin de Limburger furore maakte door tien races te winnen. Een maand geleden pakte de inmiddels 24-jarige Alpine-coureur in Hongarije zijn eerste grandprixzege. In Zandvoort verzoent Ocon zich weer met een bijrol. "Dit is het weekend van Max. Er is niks mooiers dan een race in je eigen land." De Formule 1 is na 36 jaar terug in Nederland. Wat is je eerste indruk?

"We kregen een warm welkom en op de eerste dag was er meteen lokale hulp. Autocoureur Tom Coronel liep donderdag met ons mee tijdens de trackwalk. Dat was nuttig want er zijn weinig coureurs die meer rondjes Zandvoort hebben gereden dan Tom." "Hij was heel aardig voor ons en gaf mij en teamgenoot Fernando Alonso tips over rempunten en racelijnen."

Tom Coronel leidt het team van Alpine over het circuit van Zandvoort: rechts Esteban Ocon, links Fernando Alonso - ANP

"Het is hier echt fantastisch. Het dorp is helemaal in de ban van de Formule 1 en van Max. Ontzagwekkend en overrompelend. Wat een sfeer!" "En het zal vandaag en morgen alleen maar mooier worden, compleet met oranje rook. We raken er onderhand aan gewend dat het zicht af en toe beperkt is. Die rook stinkt trouwens behoorlijk." Je reed hier in 2016 een DTM-toerwagenrace in een Mercedes. Is het circuit erg veranderd?

"Dat valt eigenlijk best mee. Ik weet dat iedereen praat over enorme veranderingen en de twee kombochten, maar ik herken nog heel veel van vijf jaar geleden. Gelukkig maar." "Dit was al een geweldig circuit en dat is zo gebleven. De hoogteverschillen zijn er nog en de namen van de bochten zijn ook nog overwegend hetzelfde. Dat is mooi, want het zijn vaak namen met een verhaal."

Esteban Ocon op het circuit van Zandvoort - AFP

"Zandvoort is old school gebleven. Ik ben heel blij dat ze het circuit hebben gemoderniseerd zonder het te verknallen. De baan heeft alleen maar meer karakter gekregen. Op dit soort circuits kun je als coureur het verschil maken. Zandvoort wordt een van de Formule 1-hoogtepunten van het jaar. Niet alleen voor Max, maar voor ons allemaal. Het wordt mega." Is Zandvoort nog te vergelijken met andere circuits waar de Formule 1 rijdt?

"Je moet alles uit de kast halen om snel te zijn. Het wordt hard werken in de cockpit. Ik verwacht een extreem zware race. De G-krachten die je te verduren krijgt, zijn vergelijkbaar met een baan als Silverstone." "Nergens anders in de wereld liggen er bochten zoals in Zandvoort. Het is bloedsnel en uitdagend vanwege de hoogteverschillen en de snelle, soms 'blinde' bochten." "Je kunt op sommige plekken bij het insturen niet zien waar je heen gaat. Als je een fout maakt, ben je de klos. Inhalen is en blijft lastig. De start kan spectaculair worden. Het is een van de weinige kansen om plekken te winnen." Alpine is een Franse renstal met een hoofdkwartier in Engeland. Een bont gezelschap, inclusief een Nederlandse data-engineer: Ramon Drost. Wat is zijn rol?

"Ramon is verantwoordelijk voor 'trackside electronics' en houdt zich bezig met de datastroom die een Formule 1-auto genereert. Hij is bezig met elektronica, software, hardware, sensoren, noem maar op. Het is een ingewikkelde baan. Hij zorgt er simpelweg voor dat alles werkt zoals het moet werken en speelt een sleutelrol."

Ramon Drost (rechts) na Ocons zege in Hongarije met een ander teamlid van Alpine - NOS

"Ramon is een geweldige vent en een van de hardst werkende teamleden. Ik heb in Hongarije de grand prix gewonnen, maar Ramon ook. Hij is voor mij het bewijs dat geduld hebben en buffelen loont." "Er is trouwens nog een Nederlander met wie ik werk: Johan Akkerman van Trak Racer. Dat is een bedrijf waarmee Alpine racesimulators ontwikkelt."

Esteban Ocon test de nieuwe simulator van Alpine - Alpine F1-team

"Johan zorgt dat ik eindelijk professioneel kan gaan simracen. Ik heb jarenlang gereden met een set goedkope pedalen en zo'n stuurtje dat je op een tafel klemt. Als het goed is, ben ik binnenkort online een stuk sneller." Is je wereld erg veranderd nu je GP-winnaar bent?

"Ik sta met mijn benen op de grond, maar als ik de foto zie van mijn Alpine die op P1 onder het podium geparkeerd staat, krijg ik nog steeds kippenvel. Hier heb ik twintig jaar voor geploeterd. Ik kon het aanvankelijk amper geloven. Ik was in de slotfase zo bang dat er iets stuk zou gaan en dat het ons zou ontglippen. Bij het vallen van de vlag flitste mijn hele leven in een paar seconden voorbij."

Esteban Ocon in een douche van champagne (in Hongarije) - AFP