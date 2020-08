14 procent test positief in Bergen op Zoom: 'Fors, gezien landelijk gemiddelde'

In Bergen op Zoom is ruim 14 procent van 965 coronatesten die in ruim een week tijd werden afgenomen positief. Dat meldt de GGD West-Brabant.

"De cijfers zijn fors gezien het landelijk gemiddelde", aldus burgemeester Frank Petter. De tests zijn afgenomen in de periode van 1 tot en met 9 augustus, onder meer met een mobiele teststraat. Het landelijk gemiddelde lag vorige week nog op 2,3 procent, zo bleek uit de weekcijfers van het RIVM. Het cijfer neemt naar verwachting deze week toe naar zo'n 3,5 procent.

Bergen op Zoom heeft als grensstad te maken met veel dagjesmensen uit België die komen winkelen in de stad. Petter zegt hierover: "Ik zou tegen de Belgen willen zeggen: u bent meer dan welkom om te shoppen of een hapje te eten, maar nu even niet."

De horeca zal de komende tijd extra gecontroleerd worden, net als supermarkten en tuincentra, waar veel mensen samenkomen.

Donderdag bespreekt de burgemeester een mogelijke mondkapjesplicht. Tot die tijd overlegt hij met supermarkten en horeca over het aanscherpen van de al bestaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Zeker bij supermarkten was daar behoorlijk de klad in gekomen", zegt Petter.

Besmettingen bij moskee

In een mobiele teststraat naast moskee El-Feth bleken 53 van de 452 geteste mensen positief. Dat komt neer op bijna 12 procent. De GGD West-Brabant benadrukt dat iedereen zich bij de mobiele teststraat heeft kunnen laten testen.

De burgemeester zegt dat de helft van de 139 besmettingen in Bergen op Zoom toe te schrijven is aan mensen uit de Marokkaanse gemeenschap. Ook legt hij de link met het Offerfeest. Dat de besmettingen binnen de gemeenschap zouden hebben plaatsgevonden tijdens het Offerfeest werd eerder door moskee El-Feth tegengesproken bij Omroep Brabant.

De burgemeester noemt een verband met het Offerfeest wel "zeer waarschijnlijk":