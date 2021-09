Oppermachtig duo De Groot en Van Koot pakt derde tennisgoud in Tokio

Met een show van dominantie hebben Diede de Groot en Aniek van Koot een gouden medaille gepakt op de Paralympische Spelen. In de finale waren ze met 6-0 en 6-1 veel te sterk voor de Britsen Lucy Shuker en Jordanne Whiley.

Sowieso staat er geen maat op het koppel De Groot/Van Koot in het dubbelspel. In de voorgaande rondes werden de respectievelijk Japanse en Russische tegenstanders soepel opzijgezet.

Met het goud duurt de dominantie van Nederland in het vrouwendubbeltoernooi alsmaar voort. Sinds het debuut van de sport op de Paralympische Spelen in 1992 was Nederland altijd de sterkste.

Twee keer twee op rij

Voor Van Koot is het haar tweede gouden plak in het dubbel. In 2016 stond ze met Jiske Griffioen ook al op de hoogste trede, nadat ze in Londen vier jaar eerder zilver pakten.

Voor partner De Groot zijn het Spelen om nooit te vergeten. In het enkelspel behaalde ze afgelopen vrijdag al het goud en kon de nummer één van de wereld de enige nog ontbrekende titel aan haar palmares toevoegen.

Dag 11 van de Paralympische Spelen begon al met tenniszilver voor Sam Schröder in het enkelspel bij de quads. Tom Egberink komt nog de baan op in strijd om het goud.