Brand verwoest scoutinggebouw op landgoed Soestdijk

Een brand heeft vannacht een scoutinggebouw op landgoed Soestdijk volledig verwoest. Het gebouwtje deed in het verleden dienst als schooltje voor Willem-Alexander.

De brand werd om 04.40 uur gemeld door een buurtbewoner. Bij aankomst van de brandweer stond het grotendeels houten gebouw volledig in brand. Er viel toen al niets meer te redden. "Scoutingleiders liepen in tranen om de brandweer heen", zegt een getuige.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend, schrijft RTV Utrecht. Getuigen melden dat bij het gebouw het prikkeldraad is doorgeknipt dat om het terrein loopt. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van brandstichting.

Koninklijke belangstelling

De scouting maakte sinds 1966 gebruik van het gebouwtje. Als beschermvrouwe van de scouting in Nederland had Juliana een stukje van haar domein opgeofferd voor de plaatselijke padvinders.

In 1970 werd er in het gebouw voor Willem-Alexander een peuterklasje opgezet met twaalf kinderen, voordat hij als kleuter naar de montessorischool in Baarn ging.

Het gebouw is volledig verwoest: