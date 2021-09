Vluchten voor een tornado van vuur

Droogte, overstromingen en vooral heel veel hittegolven. De zomer van 2021 was extreem. En daar kunnen we maar het beste aan wennen, staat in het nieuwste VN-klimaatrapport: extreem weer is een blijvertje. Zelfs als we vandaag zouden stoppen met broeikasgassen in de atmosfeer pompen, dan nog blijft de temperatuur zeker dertig jaar stijgen - met alle gevolgen van dien.

Het extreme weer heeft ook extreme gevolgen voor mensen. Deze zomer gingen grote delen van landen in het Middellandse Zeegebied in vlammen op. En dankzij die bosbranden vielen meerdere doden. Wat doet het met mensen die nu al te lijden hebben onder de gevolgen van extreem weer?

We reisden af naar het Griekse eiland Evia, waar deze zomer 10 procent van al het bos is verwoest door de grootste bosbranden uit de Griekse geschiedenis. Terwijl de vrouwen en kinderen vluchtten, vochten de mannelijke bewoners met man en macht tegen de vlammen: