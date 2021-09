Martin bezig aan laatste weken in peloton, stopt na Ronde van Lombardije

De 35-jarige Daniel Martin heeft aangekondigd over een paar weken te stoppen met wielrennen. De Ronde van Lombardije wordt de laatste wedstrijd van de Ierse renner, die sinds vorig jaar in dienst rijdt van Israel Start-Up Nation.

"De tijd is gekomen om me te focussen op andere dingen in het leven", schrijft Martin in een statement. "Hoewel ik nog steeds competitief ben, besefte ik dat ik het plezier in de sport deels ben verloren. Ik kon nog wel enkele jaren doorgaan en veel mensen hadden dat logisch gevonden, maar ik ben toe aan nieuwe uitdagingen."

Gewonnen in alle grote rondes

Martin heeft etappes gewonnen in alle drie de grote wielerrondes. Hij schreef twee ritten in de Tour de France op zijn naam, kwam twee keer als eerste over de finish in de Vuelta en won dit jaar de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. De Ierse klimmer eindigde meerdere keren in de top-10 van een grote ronde.

Zo werd hij onder andere vierde in de Vuelta van vorig jaar en zesde in de Tour van 2017. In 2013 was Martin de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik, een jaar later zegevierde hij in de Ronde van Lombardije.