Hamilton? Verstappen? Nee, compliment safety car doet architect het meest

Het Italiaanse ingenieursbureau Dromo kreeg de opdracht het circuit onder handen te nemen, onder leiding van architect Jarno Zaffelli. Maandenlang liep hij tussen bulldozers over het circuit in oranje jas en met een bouwhelm op zijn hoofd.

Als een kerstboom zonder ballen, zo omschreef Jan Lammers het circuit van Zandvoort in het najaar van 2019. Dat de laatste feestdag er lang geleden werd gevierd, was aan alles te zien. Het asfalt, de tribune en de pitstraat waren toe aan een likje verf of twee.

Een jaar en vier maanden later dan gepland weet Zaffelli eindelijk of zijn renovatie is geslaagd. Het meest geroerd was hij nog wel door de woorden van Bernd Mayländer, sinds jaar en dag safety car-coureur in de Formule 1. "Hij rijdt de meeste rondjes op de circuits, hij kent ze allemaal, over de hele wereld."

'Bestaand circuit renoveren komt heel nauw'

"Mayländer zei tegen me: 'goed werk, want het circuit voelt hetzelfde aan als voor de verbouwing'. Dat betekent dat we het niet verpest hebben en dat is precies wat we wilden. Een bestaand circuit renoveren komt heel nauw, het is makkelijk om het slechter te maken dan het was."

Velen toonden zich al enthousiast over de vernieuwde baan. "Lewis Hamilton, Max Verstappen, maar ook Jackie Stewart en David Coulthard", somt Zaffelli wat namen op. "Maar als ook Bernd Mayländer het zegt, wat wil je nog meer."