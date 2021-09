Osaka verliest in derde ronde van 18-jarige Canadese en overweegt tennispauze

Naomi Osaka is in de derde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld. De tweevoudig winnares verloor met 7-5 ,6-7 (2), 4-6 van de 18-jarige Leylah Fernandez. De Japanse titelhoudster is de eerste speelster uit de top 10 van de wereld die wordt uitgeschakeld op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

De Canadese Fernandez (WTA-73) speelde onbevangen en overleefde in de eerste game een breakpoint. Ze kwam daarna tot 5-5 niet in de problemen. Na twee lovegames had ze echter opeens de set verloren. Ook in de tweede set leek het op 5-5 mis te gaan voor Fernandez, maar nu brak ze meteen terug en was ze Osaka de baas in de tiebreak.

De 23-jarige Osaka was het daarna helemaal kwijt, stapelde fout op fout en leverde in de derde set meteen haar opslag in. Fernandez bleef strooien met machtige klappen en prachtige dropshots en gaf de marge niet meer uit handen.