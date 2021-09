Wekdienst 4/9: F1-kwalificatie in Zandvoort • Moluks monument onthuld

Zandvoort - ANP/bewerking NOS

Goedemorgen! In Alphen aan den Rijn wordt vandaag een Moluks monument onthuld als eerbetoon aan de eerste en tweede generaties Molukkers in Nederland. Ook is het een drukke sportdag, met de Formule 1-kwalificatierace in Zandvoort en de kwalificatie voor het WK voetbal van Nederland tegen Montenegro. Eerst het weer: de dag begint bewolkt, maar al vrij snel breekt de zon door. Het wordt 18 graden op de Waddeneilanden en 24 graden in het zuiden van het land. De oost- tot noordoostenwind is zwak tot matig.

In Alphen aan den Rijn wordt een Moluks monument onthuld als eerbetoon aan de eerste en tweede generaties Molukkers in Nederland. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de eerste generatie voet aan wal zette in Nederland.

De Stichting Lezen en Schrijven komt met een rapport over de invloed van de coronacrisis op het onderwijs voor laaggeletterden.

Het is de tweede dag van het Formule 1-weekend. Zandvoort verwacht opnieuw meer dan 70.000 bezoekers. De coureurs rijden eerst nog de derde vrije training, om daarna om 15.00 uur te beginnen aan de kwalificatierace.

En nog meer sport: vanavond neemt het Nederlands elftal het in de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 op tegen Montenegro. De wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven en is vanaf 20.45 live te zien bij de NOS, op tv en online.

Wat heb je gemist? De 62 Nederlandse militairen die na de val van Kabul assisteerden bij het ophalen van evacués zijn het vliegveld van de stad nauwelijks af geweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl op basis van antwoorden van Defensie en militairen die ter plaatse waren. In een Kamerbrief schreven de ministers Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse zaken) tijdens de operatie dat al het mogelijke werd gedaan om evacués "op het vliegveld van Kabul te krijgen" en dat de militairen daarbij zouden assisteren. In werkelijkheid betekende dat niet dat ze met auto's door de straten van de Afghaanse hoofdstad reden. Ander nieuws uit de nacht: Biden wil geheime documenten aanslagen 11 september vrijgeven: de documenten zijn afkomstig van het onderzoek door de FBI. Volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om documenten over de rol van Saudi-Arabië.

Waalsdorpervlakte en Oranjehotel Rijksmonumenten: in de Tweede Wereldoorlog zaten zo'n 25.000 mensen opgesloten in het Oranjehotel, de gevangenis in Scheveningen. Ruim 250 gevangenen werden gefusilleerd op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte.

Half versnipperd Banksy-kunstwerk opnieuw geveild: het werk werd drie jaar geleden verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop destijds was te zien hoe het voor de helft versnipperd werd. In de lijst zat een versnipperaar verstopt.

Cuba gaat 2-jarigen vaccineren tegen corona: het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins, Abdala en Soberana. Sommige producenten van andere vaccins doen wel klinische testen met jonge kinderen, maar daarvan zijn nog geen resultaten bekend. Paralympische Spelen Op de laatste echt volle sportdag van de Paralympische Spelen was er al vroeg zilver voor Nederland. Rolstoeltennisser Sam Schröder moest in de finale van de quads zijn meerdere erkennen in de Australische nummer een van de wereld, Dylan Alcott. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters staan voor het eerst sinds 1996 weer in de paralympische finale en treffen daarin China. Die wedstrijd is live te volgen bij de NOS, vanaf 13.30 uur op op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. Ook bij het atletiek zijn er nog medaillekansen. Meer lees je in onze Wekdienst Tokio.

En dan nog even dit: Het goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld is zijn ster kwijt, meldt CNN. Chefkok Chan Hong Meng in Singapore werd in 2016 op slag beroemd toen Michelin zijn restaurant beloonde met een ster in de eerste culinaire gids voor Singapore. Het gerecht, noedels met kip en sojasaus, kost er slechts 2,50 dollar. Door die ster werd hij zo beroemd dat hij zijn eetkraam omtoverde tot een franchiseformule en al snel uitbreidde naar onder meer Thailand en de Filipijnen. Maar dat kwam de kwaliteit van het eten niet ten goede: in de nieuwste Michelin-gids die net is verschenen, wordt zijn eetkraam niet meer genoemd.

Chan Hong Meng in zijn restaurant - AFP