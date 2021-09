Wekdienst Tokio: zilveren Schröder en aftellen naar rolstoelbasketbalfinale

Wekdienst Tokio: zilver voor Sam Schröder - Getty Images

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs.

Op de laatste echt volle sportdag van de Paralympische Spelen was de eerste Nederlandse medaille al vroeg een feit. Helaas voor rolstoeltennisser Sam Schröder werd het niet zijn gedroomde tweede gouden medaille, na de winst in het dubbelspel, maar moest hij genoegen nemen met zilver. In de finale van de quads, de categorie voor tennissers met zowel een beperking aan de armen als aan de benen, moest Schröder zijn meerdere erkennen in de Australische nummer een van de wereld, Dylan Alcott. Schröder, zelf nummer twee op de wereldranglijst, verloor de eerste set nipt in een tie-break, maar Alcott was in de tweede set duidelijk een maatje te groot, 6-1.

Vloet naar finale, Baars zevende Op de atletiekbaan plaatste Levi Vloet (T64) zich met een nieuw persoonlijk record voor de finale van de 200 meter, die om 13.15 uur op het programma staat. De 25-jarige Vloet kwam in zijn serie als vierde over de streep, maar ging als een van de tijdsnelsten door. Voor Fleur Schouten (T63) eindigde haar paralympisch avontuur in de series van de 100 meter. Ze zette nog wel haar beste seizoenstijd neer, maar het bleek niet genoeg voor een plek in de finale. Kogelstootster Lara Baars kwam in actie in de finale in de klasse F40. De 24-jarige atlete, in Rio nog goed voor brons, stootte 7,64 meter. Ze eindigde uiteindelijk als zevende.

Lara Baars - Orange Pictures

De dag gaat verder met alleen nog maar finales voor de Nederlandse equipe. Op de tennisbaan gaan Diede de Groot en Aniek van Koot bijna beginnen aan de finale in het damesdubbel. Ze moeten nog wel even wachten tot de strijd om het brons is gestreden op het centre court in Tokio. Na de partij van De Groot en Van Koot is het de beurt aan Tom Egberink, die na de troostfinale op de baan zal komen om de finale in het enkelspel bij de mannen te gaan spelen. Alle tenniswedstrijden zijn via deze stream te zien. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters staan voor het eerst sinds 1996 weer in de paralympische finale en treffen daarin China. Vanaf 13.13 uur kun je kijken naar een voorbeschouwing op deze wedstrijd die om 13.30 zal beginnen en live zal worden uitgezonden op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. Bekijk hieronder het volledige programma van de paralympiërs.

Programma paralympische spelen dag 11 - NOS

Op de atletiekbaan gaat Ranki Oberoi (T20) vanaf 12.00 uur een gooi doen naar de prijzen bij het verspringen. Oberoi eindigde bij de Spelen in Rio nog als vierde, maar pakte in 2019 de wereldtitel. Zijn verrichtingen zullen te zien zijn op deze stream. Verslaggeefster Suse van Kleef zocht verspringer Ranki Oberoi en zijn trainingsmaatje Salima Rozema op tijdens de Spelen en maakte onderstaande reportage.

'Besties' Oberoi en Rozema gezamenlijk op jacht naar paralympisch succes - NOS