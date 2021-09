Cuba gaat 2-jarigen vaccineren tegen corona

Cuba wil kinderen vanaf 2 jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is.

De nationale vaccinatiecampagne is gisteren van start gegaan. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. Later komen ook jongere kinderen aan de beurt.

De kinderen krijgen Cubaanse vaccins, Abdala en Soberana. Sommige producenten van andere vaccins doen wel klinische testen met jonge kinderen, maar daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

Scholen

De scholen zijn, op een paar weken na, sinds maart vorig jaar gesloten. Kinderen krijgen via de televisie les. De regering wil de scholen pas weer gefaseerd openen als alle kinderen in het land zijn ingeënt. Vermoedelijk gebeurt dat in oktober en november.

Het land met 11,2 miljoen inwoners wordt geconfronteerd met een toename van het aantal covid-besmettingen. Er zijn volgens officiële cijfers 672.599 coronagevallen geregistreerd, en 5538 doden als gevolg van het virus. Begin augustus hadden 95.100 Cubaanse minderjarigen corona opgelopen, van wie er 7 overleden.