President VS bezoekt door Ida getroffen gebied in Louisiana

De Amerikaanse president Biden heeft het gebied in de staat Louisiana bezocht dat vorig weekend zwaar werd getroffen door orkaan Ida. Hij zegde federale hulp toe aan de staat.

Biden ging naar LaPlace, een plaats die is verwoest door overstromingen en de zware storm. Hij bezocht een wijk vol ontwortelde bomen en puin en vloog later over andere getroffen gemeenschappen. Ook sprak hij met plaatselijke bestuurders.

De president linkte krachtige stormen zoals Ida aan klimaatverandering. "Er gaan superstormen komen en ze zullen verwoestend zijn. Dit gaat niet over of je Democraat of Republikein bent. We zij Amerikanen en we slaan ons er samen doorheen", zei hij tijdens het bezoek.

Ida kwam afgelopen zondag aan land in Louisiana. Behalve overstromingen veroorzaakte de orkaan ook stroomuitval bij meer dan een miljoen huishoudens en storingen in de watertoevoer voor 600.000 mensen. Nog altijd zitten ruim 800.000 huizen en bedrijven zonder stroom. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog vijf dagen nodig te hebben om de elektriciteit overal te herstellen.

Na Louisiana trok Ida afgezwakt verder en veroorzaakte in New York en andere staten aan de Oostkust nog overstromingen.