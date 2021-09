Van de Zandschulp blijft winnen op US Open en haalt achtste finales

Botic van de Zandschulp heeft zich met opvallend gemak geplaatst voor de achtste finales van de US Open. Hij had in New York geen kind aan de Argentijn Facundo Bagnis: 3-6, 6-0, 6-2, 6-2.

Bagnis (80ste op de wereldranglijst) stond bij zijn twaalfde grandslamdeelname voor het eerst in de derde ronde. De Veenendaler maakte in januari zijn grandslamdebuut en zit nu al bij de laatste zestien.

Na een eerste set met veel afzwaaiers werd Van de Zandschulp preciezer. Bij 0-4 in de vierde set sputterde Bagnis nog even tegen, maar Van de Zandschulp bleef kalm. Hij is de eerste Nederlandse man in de achtste finales van een grandslamtoernooi sinds Sjeng Schalken. Die was in 2004 bij de laatste zestien op Wimbledon. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen van een grandslamtoernooi.

Top 100

"Het is nog niet helemaal bij me doorgedrongen. Het voelt nog vrij normaal, maar voor mij is het natuurlijk helemaal niet normaal", zei Van de Zandschulp na afloop. "Toevallig vertelde mijn coach Michiel Schapers dat in 2004 voor het laatst een Nederlandse man in de vierde ronde stond. Dat zijn aardig wat jaartjes. Ik kan die partijen niet meer zo goed herinneren."

Met deze overwinning heeft Van de Zandschulp zich verzekerd van een plek in de mondiale top 100. De 25-jarige tennisser staat nu virtueel op de 89ste plek op de wereldranglijst. Hij begon de US Open als nummer 117. Een plek bij de beste honderd geeft recht op directe plaatsing voor de grandslamtoernooien.

"Deze week en eigenlijk dit jaar gaat het geweldig. Ik sta in de vierde ronde en klim op de ranking. Het leven ziet er mooi uit nu", aldus Van de Zandschulp.

In de vierde ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld.