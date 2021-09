Van de Zandschulp blijft winnen op US Open

Botic van de Zandschulp heeft zich met opvallend gemak geplaatst voor de achtste finales van de US Open. Hij had in New York geen kind aan de Argentijn Facundo Bagnis: 3-6,6-0,6-2,6-2.

Bagnis (80ste op de wereldranglijst) stond bij zijn twaalfde grandslamdeelname voor het eerst in de derde ronde. De Veenendaler (117de) maakte in januari zijn grandslamdebuut en zit nu al bij de laatste zestien.

Na een eerste set met veel afzwaaiers werd Van de Zandschulp preciezer. Bij 0-4 in de vierde set sputterde Bagnis nog even tegen, maar Van de Zandschulp bleef kalm. Hij is de eerste Nederlandse man in de achtste finales van een grandslamtoernooi sinds Sjeng Schalken. Die was in 2004 bij de laatste zestien op Wimbledon. Bij de vrouwen wist Kiki Bertens de afgelopen jaren ook vijf keer minimaal de vierde ronde te halen van een grandslamtoernooi.

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld.